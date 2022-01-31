Американский 26-летний трансгендер отправился в колонию для несовершеннолетних

В американском Лос-Анджелесе окружной суд отправил 26-летнюю трансгендерную женщину Ханну Таббс в колонию для несовершеннолетних. Ее обвинили в попытке изнасилования девочки.

Все произошло еще в 2014 году, когда Таббс еще не достигла 18 лет. Тогда она в женском туалете пристала к 10-летней девочке и попыталась ее изнасиловать. На тот момент Таббс идентифицировала себя как мужчину и носила имя Джеймс, сообщил телеканал Fox News.

До того момента у Таббс уже бывали проблемы с законом. Джеймс, считавший себя мужчиной, попадался на хранении наркотиков, на драке и на нарушении условий испытательного срока, который ему назначали. Теперь же окружной прокурор Лос-Анджелеса сообщил, что есть доказательства изнасилования сразу двух девушек со стороны Таббса.

В итоге преступника решили отправить в колонию для несовершеннолетних. Преступление он совершил, пока ему еще не исполнилось 18 лет, и предыдущий прокурор отказался выдвинуть против него обвинения как ко взрослому.

Примечательно, что идентифицировать себя как женщину Таббс стал уже после того, как он был арестован. Теперь Ханне Таббс предстоит отбывать наказание в колонии с девушками, однако ее изолируют от остальных.