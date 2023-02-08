Мир 08 февраля 2023, 16:17 Американских водолазов заподозрили в минировании «Северных потоков» прошлым летом Журналист из США Херш: «Северные потоки» заминировали американские водолазы РИА «Новости»

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Водолазы из Соединенных Штатов прошлым летом заминировали «Северные потоки». Три месяца спустя взрывчатку активировали норвежцы. Об этом заявил журналист, обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник.

«Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства», — сказал он.

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Через три месяца взрывчатки уничтожили три из четырех трубопроводов. Самолет норвежских Военно-морских сил 26 сентября сбросил гидроакустический буй. Он и привел в действие взрывные устройства.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале февраля сообщил, что не станет обвинять кого-то или высказывать свои версии и диверсиях на «Северных потоках», пока страна не получит конкретных доказательств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала вывод о том, что Германии есть что скрывать по поводу расследования о терактах на трубопроводах.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что за диверсиями на «Северных потоках» стоят силы Запада.