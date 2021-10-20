Минфин США решил привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение американских санкций

Министерство финансов США собирается сотрудничать с Конгрессом по вопросу «привлечения к ответственности» российской компании «Газпром» из-за нарушения американских санкций. Такое заявление сделал на слушаниях в Сенате заместитель министра финансов Адевале Адейемо.

Как уточнил ТАСС, сначала один из сенаторов стал критиковать Минфин США из-за того, что ведомство до сих пор не ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG. Она является оператором газопровода «Северный поток — 2», и ее единственным акционером выступает «Газпром».

«Мы привержены тому, чтобы работать с вами в этом комитете, чтобы привлечь „Газпром“ к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции», — ответил Адейемо. Пока он не приводит никаких подробностей по данному вопросу. Но от прямого ответа о том, считает ли Минфин США деятельность Nord Stream 2 AG нарушающей санкции, Адейемо аккуратно ушел.

Еще в середине мая госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон не рассматривает санкции в отношении Nord Stream 2 AG. Он отметил, что решение отказаться от такой затеи оказалось созвучным национальным интересам Соединенных Штатов. Однако были введены некоторые ограничения против ряда российских участников строительства «Северного потока — 2».