Предполагается, что подрядчики хотели обеспечить собственную безопасность. Однако деньги в дальнейшем могли использоваться для атак на американские войска.

Иск уже был подан в пятницу 27 декабря в федеральный суд США. Истцами выступили близкие 143 погибших и пострадавших американских военнослужащих, которые служили в Афганистане с 2009 по 2017 годы.

Согласно обвинительным документам, через посредников компании либо перечисляли им деньги, либо устраивали их на работу. Это помогало подрядчикам экономить на обеспечении безопасности своих ресурсов и персонала, «даже несмотря на то, что эти деньги помогали боевикам совершать атаки на американские войска и фирмы, которые не занимались такой деятельностью».

Среди ответчиков оказалось и двое крупнейших американских подрядчика Агентства США по международному развитию (USAID): DAI Global LLC и Louis Berger Group. Эти компании задекларировали о расходах примерно в миллиард долларов на помощь в целях развития страны в период с 2007 по 2009 годы.

DAI Global LLC и Louis Berger Group пока никак не прокомментировали иски.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ