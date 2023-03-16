Мир

16 марта 2023, 07:32

Американских наемников призвали не участвовать в украинском конфликте

Ветеран ВС США Дрейвен призвал американских наемников дезертировать из ВСУ

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Бывший офицер армии США Ноктис Дрейвен призвал своих коллег не участвовать в украинском конфликте на стороне ВСУ.  Об этом она написал в Twitter.

«Ветераны армии США, поймите, что противостояние Украины и России, это не Ирак или Афганистан. Вам не придется воевать против плохо финансируемых, немотивированных и неподготовленных гражданских лиц», — отметил он.

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По словам Дрейвена, российские войска являются целеустремленными, патриотичными, хорошо снабжаемыми, профессиональными и обученными.

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«В самом худшем случае — они гораздо лучше наших войск, а в лучшем — равны армии США. А вы просто будете гибнуть за интересны западных корпораций, глобалистов и политиков», — добавил бывший американский военный.

Ранее известный независимый журналист-расследователь Сеймур Херш заявил,  что США могут вмешаться в конфликт на Украине в случае угрозы поражения ВСУ.

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