Мир 19 февраля 2024, 05:18 Американских конгрессменов сравнили с «пьяными моряками» Кандидат в президенты США Хейли: конгрессмены тратили деньги как «пьяные моряки» Freepik

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Американские конгрессмены тратили бюджетные деньги как «пьяные моряки». Об этом написала в социальной сети X кандидат в президенты США от республиканцев и бывший постпред страны при ООН Никки Хейли.

«В Вашингтоне нет святых. И республиканцы, и демократы тратили деньги как пьяные моряки», — заявила она.

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Политик отметила, что Белому дому нужен бухгалтер, который заставит законодателей контролировать расходы. Она также призвала конгрессменов не покидать зал заседаний, пока они не разберутся с дополнительными бюджетными ассигнованиями в 2024 году.

До этого Хейли допустила, что после поражения Украины может начаться конфликт НАТО с Россией. Она добавила, что поставки Украине боеприпасов и снаряжения помогут предотвратить отправку американских военнослужащих для сражений.

В начале февраля члены палаты представителей не поддержали альтернативный законопроект о выделении денег на помощь Израилю отдельно от Украины. Законопроект о дополнительном финансировании внес сенат, предложив, в частности, выделить Украине 60,06 миллиарда долларов.