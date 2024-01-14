Мир 14 января 2024, 15:30 Американских энергетиков предостерегли от гнева Байдена Захарова призвала США усилить охрану нефтяных объектов из-за угроз Байдена Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Энергетикам в США следует усилить охрану нефтяных объектов после угроз президента Джо Байдена. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Байден перешел к угрозам в адрес американских граждан: „Если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется дорого заплатить за это“», — привела дипломат слова американского лидера.

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Она посоветовала энергетикам усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других штатах. Захарова напомнила, как после аналогичной угрозы Байдена в адрес России в 2022 году произошел подрыв газопровода «Северный поток».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что США прекратили поставки вооружений и военной техники на Украину. В стране закончились бюджетные средства на эти программы.

Руководитель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов назвал заявления американцев о прекращении помощи Украине информационным шумом и пропагандистской ловушкой.