Американских экоактивистов обвинили в образовании ржавчины на кораблях ВМС США

У американского флота появился «куда более страшный» противник, чем Китай или Россия. Корабли ВМС США покрылись ржавчиной, в чем виноваты экоактивисты.

Проблему в статье The Washington Times назвали «более грозным и коварным вызовом», чем противостояние с двумя упомянутыми странами.

«Некоторые даже опасаются, что ржавчина выигрывает эту войну», — написал автор материала Майк Гленн.

Покрытый ржавчиной эсминец, указал он, более заметен в море. А подобное состояние судов только бросает тень на имидж американских вооруженных сил. Если с ржавчиной не бороться, корабль сильно пострадает.

По словам капитана ВМС в отставке Карла Шустера, из-за ржавчины прочность техники снижается на треть. Ее очистка критически необходима.

Проблема, полагают эксперты, стала острой из-за экоактивистов. Они против методов профилактики ржавчины, которые угрожают окружающей среде. Флот пострадал и из-за пандемии: действовавшие на фоне борьбы с COVID-19 запреты не позволяли многим кораблям долгое время заходить в порты на ремонт.