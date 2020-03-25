Американских распространителей коронавируса предложили приравнять к террористам
Заместитель генерального прокурора США Джеффри Розен предупредил представителей министерства, что в стране возможны случаи «намеренного инфицирования COVID-19». Слова чиновника привело издание Politico.
«Такие действия потенциально попадают под законы страны о терроризме. Угрозы или попытки использования коронавируса как оружия против американцев недопустимы», — подчеркнул Розен.
В Минюсте не стали уточнять, имели ли место указанные случаи или же ведомство решило действовать на опережение.
Ведомство также создало специальную группу, которая займется регулированием цен на поставки, необходимые для борьбы с вирусом.
В США, по данным Университета Джона Хопкинса, уже свыше 55 тысяч человек заразились коронавирусом. Во всем мире насчитывают 423 тысячи инфицированных, погибли почти 19 тысяч. В России на 24 марта подтвердили 495 случаев COVID-19.