Американских распространителей коронавируса предложили приравнять к террористам

В Соединенных Штатах тем, кто специально распространяет коронавирус, грозит уголовная ответственность. В Минюсте считают, что таких людей нужно судить за терроризм.

Заместитель генерального прокурора США Джеффри Розен предупредил представителей министерства, что в стране возможны случаи «намеренного инфицирования COVID-19». Слова чиновника привело издание Politico.

«Такие действия потенциально попадают под законы страны о терроризме. Угрозы или попытки использования коронавируса как оружия против американцев недопустимы», — подчеркнул Розен.

В Минюсте не стали уточнять, имели ли место указанные случаи или же ведомство решило действовать на опережение.

Ведомство также создало специальную группу, которая займется регулированием цен на поставки, необходимые для борьбы с вирусом.

В США, по данным Университета Джона Хопкинса, уже свыше 55 тысяч человек заразились коронавирусом. Во всем мире насчитывают 423 тысячи инфицированных, погибли почти 19 тысяч. В России на 24 марта подтвердили 495 случаев COVID-19.