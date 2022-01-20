Американские зрители высмеяли Байдена за прогноз вторжения России на Украину

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января высказал предположение, что Россия может совершить военное вторжение на Украину. Издание Fox News привело мнение пользователей о спиче президента.

«Пора вздремнуть, Джо», — написал пользователь с никнеймом Wall Zelmak. Многие зрители сошлись во мнении, что Байден не может ничего предугадывать.

«Единственное, что он может спрогнозировать, — это когда ему идти спать!» — считает d0gdaize.

«Мы прижимали Россию к стене, били, а сейчас пытаемся противодействовать ее ответной реакции. <…> Хватит тыкать в медведя», — заявил пользователь Roy.

Западные страны неоднократно заявляли о «российской агрессии». Они считают, что Россия хочет вторгнуться на украинскую территорию. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что нагнетание обстановки вокруг Украины идет исключительно из иностранной прессы.

Ранее президент Владимир Зеленский записал видеообращение к населению страны. Он заявил, что Украина не хочет войны, но должна быть готова к боевым действиям.