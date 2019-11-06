Американские журналисты заполучили письмо Трампа Зеленскому

По данным издания, в своем письме Трамп поздравил Зеленского с избранием на пост главы государства и пообещал, что Киев получит от Вашингтона всяческую поддержку, поскольку Штаты и Незалежная являются непоколебимыми партнерами.

По словам президента США, победа Зеленского на выборах показала, что в любой стране бывшего СССР возможна демократия и успех нового лидера Незалженой является «примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом».