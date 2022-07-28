Американские журналисты заявили о возможной рецессии в США

Валовый внутренний продукт в США снизился на 0,9% в годовом исчислении за период с апреля по июнь, сообщило американское Министерство торговли. Падение ВВП второй квартал подряд соответствует критериям технической рецессии, написало Fox Business.

Издание напомнило, что за первые три месяца года ВВП упал на 1,6% — это худший показатель с весны 2020 года, когда экономика страдала от пандемии коронавируса.

«Политики, несомненно, будут пытаться объяснить, почему экономика США не находится в рецессии», — процитировали журналисты главного глобального стратега крупной финансовой компании Principal Global Investors Симу Шах.

В Национальном бюро экономических исследований (NBER), однако, подчеркнули, что для определения технической рецессии нужно больше данных, в частности — о безработице и потребительских расходах. Впрочем, они оставались высокими в первые шесть месяцев года.

«Реальный ВВП может снизиться на относительно небольшие суммы в течение двух кварталов подряд, не давая оснований для определения того, что пик произошел», — отметили на сайте NBER.