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    28 июля 2022, 16:56

    Американские журналисты заявили о возможной рецессии в США

    Fox Business: технически экономика США вошла в рецессию

    Оксана Кириллова

    Валовый внутренний продукт в США снизился на 0,9% в годовом исчислении за период с апреля по июнь, сообщило американское Министерство торговли. Падение ВВП второй квартал подряд соответствует критериям технической рецессии, написало Fox Business.

    Американские журналисты заявили о возможной рецессии в США

    Издание напомнило, что за первые три месяца года ВВП упал на 1,6% — это худший показатель с весны 2020 года, когда экономика страдала от пандемии коронавируса.

    «Политики, несомненно, будут пытаться объяснить, почему экономика США не находится в рецессии», — процитировали журналисты главного глобального стратега крупной финансовой компании Principal Global Investors Симу Шах.

    В Национальном бюро экономических исследований (NBER), однако, подчеркнули, что для определения технической рецессии нужно больше данных, в частности — о безработице и потребительских расходах. Впрочем, они оставались высокими в первые шесть месяцев года.

    «Реальный ВВП может снизиться на относительно небольшие суммы в течение двух кварталов подряд, не давая оснований для определения того, что пик произошел», — отметили на сайте NBER.