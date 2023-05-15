Мир 15 мая 2023, 07:22 Американские журналисты указали на опасность сближения Ирана и России для США 19FortyFive: США боятся ущерба от укрепления российско-иранских отношений Пресс-служба Минобороны

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Укрепляющиеся отношения между Россией и Ираном несут угрозу национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом заявили обозреватели издания 19FortyFive Джеймс Филлипс и Питер Брукс.

Журналисты указали на рост сотрудничества Москвы и Тегерана в военной, внешнеполитической и экономической сферах. Они напомнили, что Иран намерен закупить у РФ боевые самолеты Су-35 и другую технику. Кроме того, Россия якобы хочет помочь Ирану в ядерной программе и с ракетами большой дальности. Обозреватели отметили, что администрация президента США Джо Байдена провалила задачу по сдерживанию «опасного разрастающегося союза» Ирана и России, который в итоге может «подорвать интересы США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке».

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Ранее в Европарламенте обратили внимание на укрепление сотрудничества России и Ирана, в том числе в экономической сфере. В июле 2022 года «Газпром» и Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании, их совместные проекты оцениваются в 40 миллиардов долларов.