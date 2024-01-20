20 января 2024, 01:26
Американские журналисты предрекли переход ВС РФ в наступление летом 2024 года
FT: Россия перейдет в широкомасштабное наступление на Украине этим летом
Россия запланировала широкомасштабное наступление в зоне боевых действий летом 2024 года. Об этом сообщила газета The Financial Times.
Американская пресса спрогнозировала, что российская армия полностью освободит территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Есть предположения, что бойцы ВС РФ также попытаются захватить Харьков и даже Киев.
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При этом, по мнению неназванного западного чиновника, вероятность, что одна из сторон осуществит оперативный прорыв в этом году, невелика.
Он отметил, что украинская армия придерживается стратегии «активной обороны». По его словам, она включает в себя нанесение ударов дальнобойным оружием, удержание собственных оборонительных позиции и прощупывание российских в поисках слабых мест.
Он полагает, что действуя таким образом Украина сможет нарастить свои силы и подготовиться к боевым действиям в следующем году.
До этого об успехах России высказался бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, заявивший, что конец украинского конфликта предрешен — Россия фактически уже победила.
Ранее представитель Добровольческого штурмового корпуса Алексей Селиванов рассказал, что российские военные получили контроль над третьей частью поселка Богдановка, закрепившись на высотках, которые его окружают.
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