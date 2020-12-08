Американские журналисты назвали возможные причины войны между Россией и НАТО

«Контроль над вооружениями и доверие (между Россией и НАТО — прим. ред.), установленные в конце 1980-х и 1990-х годах, сильно износились. Прежних линий связи между НАТО и Россией больше не существуют. Все это в совокупности увеличивает вероятность происшествий, которые могут привести к вооруженному конфликту. Этого не хочет никто — ни Североатлантический союз, ни Россия», — говорится в материале издания.

По мнению автора статьи, сложившаяся ситуация требует расширения диалога и восстановления политических и военных контактов. Отношения между странами-членами НАТО и Россией сложные и беспокойные. Чтобы перевести взаимодействие сторон в позитивную плоскость, нужны согласованные усилия.

Ранее профессор по вопросам национальной безопасности Военно-морского колледжа США Уильям Адлер озвучил возможный сценарий Третьей мировой войны. По его мнению, если начнутся боевые действия, то они будут проходить не только на суше, море и в воздухе, но и в космосе и киберпространстве.