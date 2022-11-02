Американские журналисты назвали три причины для беспокойства по поводу помощи Украине | 360°

Мир 02 ноября 2022, 07:57 Американские журналисты назвали три причины для беспокойства по поводу помощи Украине Newsweek: США тратит на Украину около 60 миллионов долларов в день freepik

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Есть целых три аспекта, по которым помощь США Украине вызывает серьезную тревогу, написала обозреватель американского журнала Newsweek Алисса Блейкмор. Она указала на то, что Соединенные Штаты дают Украине в разы больше, чем Европа, притом огромные суммы съедает украинская коррупция. Кроме того, лидер США Джо Байден чересчур активно пользуется своими чрезвычайными полномочиями.

Блейкмор подсчитала, что с момента вступления Байдена в должность президента его страна отправила Украине более 18 миллиардов долларов, а в 2022 году она тратит на Украину около 60 миллионов долларов в день, или примерно 2,5 миллиона в час. «Вашингтон постоянно возобновляет свои обещания поддержки Украины, в то время как другие страны сейчас пересматривают финансовые обязательства», — напомнила журналист.

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Вторым тревожным моментом она сочла то, что при Байдене значительно расширилось использование механизма, позволяющего лидеру США быстро оказывать финансовую помощь без одобрения конгресса. С августа прошлого года по октябрь-2022 Джо Байден 24 раза воспользовался своими полномочиями и выделил Украине свыше 10,9 миллиарда долларов. При этом с 2011 по 2015 финансовый год случаев использования президентских полномочий для «реагирования на непредвиденные чрезвычайные обстоятельства» было всего 13, а общая сумма достигла лишь 320 миллионов. Блейкмор указала на то, что применение Байденом этого механизма позволяет устранить «один из элементов системы сдержек и противовесов, обеспечивающий финансовую прозрачность».

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Обозреватель напомнила, что Украина имеет репутацию коррумпированной страны — кстати, это одна из причин, по которой сам Байден не хочет рассматривать ее вступление в НАТО. Таким образом, деньги честных налогоплательщиков идут в «погрязшее в коррупции» государство.