Мир 05 февраля 2024, 08:27 Американские законодатели сравнили сенатский законопроект с «предательством народа» Законодатели в США раскритиковали сенатский законопроект по границе Unsplash

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Сенатский законопроект о выделении финансирования на защиту границы, а также на помощь Украине и Израилю, подвергся острой критике со стороны американских законодателей. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам члена палаты представителей США Эндрю Клайда, проект закона стал «полным предательством американского народа». Он также сообщил, что за инициативу не проголосует ни один республиканец.

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С критикой законопроекта выступил и лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ. Он отметил, что инициатива не сможет получить необходимого для принятия числа голосов в палате.

Законопроект прокомментировала также республиканка Марджори Тейлор Грин. Она назвала документ «мертвым по прибытии» и призвала закрыть границу США с Мексикой.

Конгрессмен Тим Берчетт негативно высказался об инициативе и раскритиковал ее, сравнив законопроект с «капитуляцией».

Ранее Сенат США предложил выделить 118,28 миллиарда долларов на помощь Украине и Израилю, а также на повышение военного потенциала США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и охрану американских границ. На укрепление рубежей в рамках законопроекта планируется направить 20,2 миллиарда долларов.