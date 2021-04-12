Американские законодатели обсудят репарации для афроамериканцев

Палата представителей Конгресса США обсудит законопроект о репарациях для афроамериканцев. Об этом сообщило РИА ФАН.

Законопроект предусматривает создание специальной комиссии, которая займется изучением репараций для потомков афроамериканцев, пострадавших от рабства. Отмечается, что эту инициативу пытались вынести на рассмотрение парламентариев около 30 лет.

«Сегодня мы все еще живем с расовым неравенством в доступе к образованию, здравоохранению, жилью, страхованию и другим социальным благам, которые непосредственно связаны с разрушительным наследием рабства и спонсируемой правительством расовой дискриминации», —обратил внимание председатель Судебного комитета и член Демократической партии Джерри Надлер.