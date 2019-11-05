Американские ВВС могут задействовать на учениях вертолеты из России

ВВС опубликовали заявку на поиск подрядчика, который обязуется обеспечить минимум двумя вертолетами с квалифицированными экипажем, техническими специалистами и учебными материалами.

В заявке отмечается, что учения американских ВВС пройдут с 18 по 20 ноября. Вертолеты США также должны быть достаточно подготовлены, чтобы «сформировать представление о том, какую угрозу могут представлять вертолеты для 55-й спасательной эскадрильи», которая располагается в американском штате Аризона.