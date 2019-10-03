Американские врачи объяснили, почему вейпы смертельно опасны

Количество жертв вейпов в Америке возросло до 15 человек Подробнее

Врачи рассмотрели биопсию легких 17 пациентов, которые курили вейпы и имели серьезные заболевания органов дыхания.

«Хотя трудно сбрасывать со счетов потенциальную роль липидов (масел — прим. ред.), мы полагаем, что гистологические показывают, что связанное с вейпами повреждение легких представляет собой форму дыхательного химического пневмонита, вызванного одним или несколькими вдыхаемыми токсическими веществами», — сказано в исследовании.

При этом ученые отметили, что делать какие-либо окончательные выводы пока рано. Возможно, заболевания легких вызывает вещество в масле с витамином Е. Именно его нашли в курительных смесях с марихуаной у поступивших пациентов сотрудники управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Сейчас в нескольких американских штатах действует запрет на ароматизированные смеси для вейпов. Ранее Центр профилактики и контроля заболеваний США установил, что чаще всего люди жалуются на проблемы с легкими после курения вейпов с «черного рынка». Там продают смеси с марихуаной.