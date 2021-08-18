Американские военные выяснят, откуда взялся труп в шасси их транспортника

В США выяснят обстоятельства, при которых в нише вылетевшего из Кабула военного транспортника C-17 обнаружили человеческие останки. Самолет задержали.

Расследованием занялись сотрудники управления специальных расследований американских ВВС, сообщил телеканал CNN.

Труп нашли в шасси после приземления С-17 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Транспортник временно конфисковали. Это необходимо, чтобы дать время на сбор останков и осмотр воздушного судна. После всех необходимых процедур его вернут в эксплуатацию.

Экипаж транспортника решил взлететь, поскольку ситуация с безопасностью в аэропорту Кабула ухудшилась: периметр воздушной гавани нарушили сотни афганцев, которые окружили С-17.

Известно, что тело нашли после экстренной посадки самолета из-за сообщения о неполадке. Погибший мог привязать себя к обтекателю, надеясь сбежать из захваченной талибами* республики.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.