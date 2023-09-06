Мир 06 сентября 2023, 13:46 Американские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III Пентагон сообщил, что США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III Unsplash

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Американские военные 6 сентября испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Запуск прошел на базе американских Космических сил Вандерберг, сообщил ТАСС.

Командование глобального удара ВВС США устроило испытательный запуск МБР Minuteman III без боезаряда в 01:26 (11:26 по московскому времени). Он прошел успешно.

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что запуск 6 сентября запланировали несколько лет назад. Его цель — показать готовность ядерных сил. «Известия» сообщили, что Россию заранее предупредили об организации очередных испытаний.

Ракеты этого семейства приняли на вооружение более 50 лет назад. США в 2018 году трижды проводили испытания Minuteman III — средства доставки ядерного оружия. Военные проверили точность поражения цели. Один из запусков сняли на видео.