Мир 27 января 2023, 02:54 Американские военные уничтожили местного лидера ИГ* в Сомали Пентагон: военные США провели операцию в Сомали и уничтожили местного лидера ИГ* Pixabay

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Военные США провели операцию на севере Сомали, в ходе которой были уничтожены боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*, в том числе местного главаря и ключевого координатора сети. Об этом сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, заявление опубликовано на официальном сайте Пентагона.

«Военные США провели наступательную операцию на севере Сомали, в результате которой были убиты несколько членов ИГ*, включая Билала-аль-Судани, лидера ИГ* в Сомали и ключевого координатора в глобальной сети ИГ*», — говорится в заявлении министра.

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Аль-Судани по версии Пентагона отвечал за усиление группировки ИГ* в Африке, также ему вменяется ответственность за финансирование террористических атак организации по всему миру. Операцию провели в соответствии с распоряжением президента 25 января. По данным Пентагона, в результате операции никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее в Сирии специалисты Сил безопасности страны уничтожили высокопоставленного командира террористической организации «Исламское государство»* Мухаммеда Али аш-Шагури. Операция по уничтожению террористов проходила в городе Аль-Музейриб в южной провинции Дераа.

* «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.