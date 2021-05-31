Американские военные случайно «слили» секретные данные о ядерном оружии США

Американские военные случайно раскрыли детали о безопасности на европейских базах, на которых размещено ядерное оружие. Среди них расположение камер в хранилищах оружия и тип оборудования, которое используется для защиты объектов, сообщило издание Disclose.

Многие данные о местоположении ядерного оружия США в Европе давно попали в Сеть. Но появились новые данные, отмечается в материале.

Найти эту информацию смогли при помощи запроса в поисковике по ключевым словам, касающимся ядерного оружия и соответствующих баз в Европе. В Сети обнаружили обучающие приложения с карточками, на которых показаны ответы на вопросы о секретных сигналах и условных знаках, сигнализирующих о тревоге.

В соцсетях издание нашло снимки с американских военных баз в Европе. Одна из них, предположительно, была сделана на авиабазе Фолькель в Нидерландах. Фотография была сделана в 2013 году, лица военных на ней замазаны.

Находящиеся на военных базах США в Европе американские солдаты пользовались общедоступными онлайн-приложениями с целью запоминания и отображения на них протоколов безопасности, уточнило РИА ФАН. Пометки, сделанные военнослужащими, автоматически «сливались» в Сеть и выдавали секреты Пентагона.