Американские военные рассказали о перехвате российских самолетов
Военные США рассказали, что перехватили российские самолеты, которые приблизились к Аляске. Также они уточнили, что воздушное пространство государства нарушено не было. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По данным военных, «первая российская группа состояла из двух бомбардировщиков Ту-95 при поддержке двух истребителей Су-35 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и приблизилась к берегам Аляски на расстояние 20 морских миль».
«Вторая группа состояла из двух Ту-95 и самолета А-50 и находилась на расстоянии 32 морских миль», — добавили они.