Американские военные рассказали о перехвате российских самолетов

По данным военных, «первая российская группа состояла из двух бомбардировщиков Ту-95 при поддержке двух истребителей Су-35 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и приблизилась к берегам Аляски на расстояние 20 морских миль».

«Вторая группа состояла из двух Ту-95 и самолета А-50 и находилась на расстоянии 32 морских миль», — добавили они.