Американские военные рассказали, чем США уступают России

Соединенные Штаты не готовы противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае военного конфликта с Китаем или Россией. По мнению подполковника ВС США Гари Лайка, армия его страны медленнее других работает над совершенствованием методов РЭБ.

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Он отметил, что во время учений американские военные не выключают мобильные и выдают свое местоположение. Также они не создают заранее резервные каналы связи на случай, если основная окажется заглушена. Подполковник уверен, что Россия и Китай обязательно воспользуются этими слабыми местами Соединенных Штатов.

«Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с Электромагнитным спектром, я бы ответил, что «нет», — заявил Лайк. Его процитировало издание Breaking Defence.

Он добавил, что тренировки американских военнослужащих осложняют требования регуляторов, которые налагают ограничения на средства РЭБ по времени работы и по мощности используемой аппаратуры. В свою очередь, подполковник американской армии Мэтью Пул заявил, что «плохие парни»(условные противники) имеют электронные глушители.

Ранее американский стратегический исследовательский институт Heritage Foundatiоn в своем ежегодном докладе назвал Россию наиболее реальной военной угрозой для США.