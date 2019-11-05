Американские военные рассказали, чем США уступают России
В США назвали Россию «самой реальной военной угрозой»Подробнее
Он отметил, что во время учений американские военные не выключают мобильные и выдают свое местоположение. Также они не создают заранее резервные каналы связи на случай, если основная окажется заглушена. Подполковник уверен, что Россия и Китай обязательно воспользуются этими слабыми местами Соединенных Штатов.
«Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с Электромагнитным спектром, я бы ответил, что «нет», — заявил Лайк. Его процитировало издание Breaking Defence.
Он добавил, что тренировки американских военнослужащих осложняют требования регуляторов, которые налагают ограничения на средства РЭБ по времени работы и по мощности используемой аппаратуры. В свою очередь, подполковник американской армии Мэтью Пул заявил, что «плохие парни»(условные противники) имеют электронные глушители.
Ранее американский стратегический исследовательский институт Heritage Foundatiоn в своем ежегодном докладе назвал Россию наиболее реальной военной угрозой для США.