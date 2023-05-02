Мир 02 мая 2023, 07:19 Американские военные потратили несколько дней на отслеживание очередного НЛО NBC: военные США отследили над Гавайями очередной неизвестный воздушный шар Pxhere

Читать 360tv в

Неизвестный летающий объект, похожий на воздушный шар, пролетел на Гавайями в сторону Мексики. Военные США заметили его в конце прошлой недели, попытались установить владельца и продолжили следить за перемещениями, сообщил телеканал NBC.

Проведение операции подтвердили три официальных источника. Загадочный воздушный шар заметили несколько дней назад, в конце прошлой недели. Неманевренный объект пролетел над некоторыми частями Гавайских островов, но не затронул какие-либо важные для военных районы, и направился в сторону Мексики. Все это время он не представлял угрозы для воздушного движения или национальной безопасности и не передавал сигналы.

Реклама

Тип или принадлежность неопознанного летающего объекта установить не удалось. Один из чиновников сказал, что военные не выяснили, является ли он метеозондом, но уверились в том, что шар не из Китая. Если он опустится ниже и приблизится к земле, его собьют.

Несколько НЛО заметили по всему миру в феврале. Неизвестные объекты пролетели над США, Канадой, Латинской Америкой, Молдавией и Румынией. Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин заявил, что они принадлежали Китаю, КНДР, Ирану или другим развивающим разведывательную аппаратуру странам.