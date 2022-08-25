Американские военные получили травмы при атаке на базы США на северо-востоке Сирии

Военные базы США Green Village и Conoco на северо-востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу. Пострадали три человека. Войска нанесли ответный удар, сообщило в Twitter Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Атаки начались вечером 24 августа. Сначала несколько ракет упало внутри периметра площадки поддержки миссии Conoco, затем — в окрестностях пункта поддержки миссии Green Village.

«Один военнослужащий США на участке поддержки миссии в Conoco получил незначительную травму и был возвращен к службе. Двое других находятся под наблюдением на предмет незначительных травм», — сообщило командование.

В ответ американские войска использовали ударные вертолеты. Реакцию на нападение в CENTCOM назвали «пропорциональной и обдуманной». Американские военные уничтожили три транспортных средства и оборудование, которые использовали для запуска некоторых ракет. Погибли два или три боевика.

Незадолго до ударов по Green Village и Conoco военные по приказу президента США Джо Байдена атаковали сирийский город Дейр-эз-Зор.