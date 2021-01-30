Американские военные отравились антифризом, перепутав его с алкоголем

В Техасе американские военные выпили антифриз, перепутав вещество с алкоголем. В результате 11 человек попали в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщил сайт Reuters со ссылкой на представителей Сухопутных войск США. Известно, что солдаты базы Форт Блисс решили выпить, когда завершили десятидневные учения.

«Согласно первоначальным данным, военнослужащие употребили данное вещество, полагая, что пьют алкогольный напиток. Правила Армии и Форт Блисс запрещают употребление алкоголя во время учений», — говорится в заявлении.

Результаты первоначальной токсикологической экспертизы показали, что военнослужащие отравились этиленгликолем. Он содержится в незамерзающей жидкости, которую используют для охлаждения двигателей внутреннего сгорания.

На базе Форт Блисс расположена первая бронетанковая армейская дивизия, в которой служат около 17 тысяч человек.

В ноябре в Таттинском районе Якутии местные отравились антисептиком. Они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и выпили его.