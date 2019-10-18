Американские военные откажутся от дискет из 1970-х для запуска ядерных ракет

Стратегическое командование ВС США решило модернизировать систему запуска ядерных ракет. Восьмидюймовые дискеты из 70-х годов прошлого века, которые использовались для отправки сообщений из командных центров, заменят на современные твердотельные накопители.

Полковник Джейсон Росси рассказал порталу C4isrnet, что Стратегическая автоматизированная система командования и управления (SACCS) работает на компьютерах IBM.

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Американские военные не хотели ее модернизировать по соображениям безопасности. SACCS невозможно взломать. Она была создана во времена, когда интернета не было. Соответственно, у системы нет IP-адреса.

Современное оборудование, которое завязано на выходе в Сеть, не может гарантировать 100% безопасность.

«Я часто шучу, что это самая старая IT-система Военно-воздушных сил. Но ее возраст обеспечивает безопасность. Нельзя взломать то, у чего нет IP-адреса. Это уникальная система — она ​​старая, но очень хорошая», — приводит портал слова Росси.

SACCS — система старая, однако военные программисты постоянно создают для нее новое программное обеспечение.