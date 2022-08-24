Американские военные обстреляли сирийский Дейр-эз-Зор

Военные по приказу президента США Джо Байдена атаковали сирийский город Дейр-эз-Зор, сообщило в Twitter Центральное командования американских вооруженных сил (CENTCOM).

«По указанию президента Байдена Вооруженные силы США нанесли сегодня высокоточные авиаудары в сирийском Дейр-эз-Зоре. Эти высокоточные удары предназначены для защиты сил США от нападений, подобных тем, что были совершены 15 августа против американского персонала группировками, поддерживаемыми Ираном», — объявил директор по коммуникациям CENTCOM Джо Буччино.

Он заявил, что мишенью стали объекты инфраструктуры группировок, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Джо Буччино назвал бомбардировку способом предотвратить эскалацию конфликта, защитой своих военных и противодействием ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России).

Вооруженные силы США контролируют часть территорий Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие в стране нефтяные и газовые месторождения. В августе американские военные вывезли в Ирак через нелегальный пограничный переход 89 цистерн с нефтью.