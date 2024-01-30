Мир 30 января 2024, 04:43 Американские военные не отразили удар по базе в Иордании из-за путаницы с БПЛА WSJ: военные США не отразили атаку на базу, перепутав вражеский дрон со своим Freepik

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Американские военнослужащие не смогли предотвратить атаку вражеского беспилотника на базу в Иордании из-за путаницы с идентификацией дрона. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Аппарат противника приблизился к своей цели в то же время, когда к ней возвращался американский БПЛА.

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«Возвращение американского дрона привело к некоторому замешательству по поводу того, был ли приближающийся дрон дружественным или враждебным», — уточнило издание.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предпримут меры по обеспечению безопасности американских военнослужащих на Ближнем Востоке, виновные в атаках на базы ответят за это. Он обвинил в атаке силы, поддерживаемые Ираном.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, в свою очередь, призвал президента США Джо Байдена нанести удары по важным объектам на иранской территории в качестве акта возмездия за гибель американских солдат.

По данным агентства Reuters, во время атаки дрона на военную базу США погибли трое военных, 34 человека получили травмы. Центральное командование американских ВС (CENTCOM) заявило об эвакуации восьми из 34 пострадавших. По предварительным данным, их состояние расценивают как стабильное, сообщил RT.