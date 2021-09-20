Американские военные нанесли удар по лидеру «Аль-Каиды»*

Военнослужащие США атаковали одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида»* на северо-западе Сирии. Как сообщило «РИА Новости», об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Представитель ведомства сослался на данные, которое предоставило Центральное командование ВС США. Оно полностью признало ответственность за удар, который нанесло в сирийской провинции Идлиб.

«По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения», — добавил Кирби.

Как сообщают американские СМИ, машину, в которой ехали трое боевиков, атаковали с беспилотников. В США опасаются, что группировке, которая организовала давние теракты 11 сентября, сейчас нужно всего пару лет, чтобы восстановить свои силы и снова нести огромную угрозу Америке.

Неделю назад в США прошли мероприятия, посвященные годовщине терактов 11 сентября. Президент страны Джозеф Байден сказал, что одной из главных угроз после трагедии стало разобщение американского народа. Лидер государства призвал людей сплачиваться и поддерживать свое единство.

«Аль-Каида*» — террористическая организация, запрещенная в РФ