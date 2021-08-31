Американские военные бросили в Кабуле служебных собак

Военные США при эвакуации из Афганистана оставили в аэропорту Кабула несколько служебных собак. По данным зоозащитников из организации American Humane, животных ждет мучительная смерть.

«Потрясен новостями о том, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет там смелых служебных собак, которые работали на армию США, их ждут пытки и смерть от рук наших врагов», — приводит РИА «Новости» слова главы организации Робина Ганцерта.

В первые дни после захвата талибами* власти в Афганистане американские военнослужащие успели вывезти часть своих собак на самолетах вместе с дипломатами — четвероногих завели в салон и усадили в кресла. В это время воздушную гавань Кабула осаждали сотни отчаявшихся афганцев, которые хотели любой ценой выбраться за границу.

Прошлой ночью из Кабула вылетел последний C-17 с американскими солдатами и офицерами на борту. Соединенные Штаты завершили свою 20-летнюю военную миссию в Афганистане.

*«Талибан», талибы — запрещенная в России террористическая организация.