Мир 25 марта 2023, 01:40 Американские военные базы в Сирии обстреляли ракетами Al Mayadeen: базы США на месторождениях «Омар» и «Конико» подверглись ракетному обстрелу Pxhere

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Две базы Соединенных Штатов на месторождениях «Аль-Омар» и «Конико» на востоке Сирии обстреляли ракетами. Всего было выпущено восемь снарядов. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

«Две военные базы США на месторождениях „Конико“ и „Аль-Омар“ к востоку от Евфрата подверглись ракетному обстрелу», — говорится в заявлении.

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Как сообщили источники телеканала, по «Конико» выпустили восемь ракет. Некоторые попали на территорию базы, часть снарядов упало рядом с ней. Очевидцы отметили, что изнутри американской базы поднимался столб пламени.

Информации о пострадавших пока нет. Свидетели происшествия добавили, что видели взлетающие с базы американские самолеты.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила об авиаударе США по предполагаемым объектам иранского Корпуса стражей исламской революции. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин приказал отправить в атаку силы Центрального командования.