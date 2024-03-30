Мир 30 марта 2024, 10:15 Американские ВМС провели тестовый перехват баллистической ракеты Пентагон: ВМС США в тестовом режиме перехватили баллистическую ракету Defense.gov

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Министерство обороны США сообщило о тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности, запущенной с Гавайских островов. В пресс-службе ведомства пояснили, что нынешние испытания стали четвертыми по счету.

С американского военного корабля, оснащенного системой перехвата Aegis, запустили ракету-перехватчик SM-6 Dual II.

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«Тест продемонстрировал возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета», — заявили в Пентагоне.

Тесты проводило агентство по противоракетной защите и ВМС США.

Американское руководство внимательно следит за успехами российского ВПК. На Западе опасаются из-за темпов модернизации ВС России и переживают из-за собственного устаревшего ядерного арсенала.