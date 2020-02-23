Американские власти ужесточат правила выдачи грин-карт

США решили плотно взяться за мигрантов-халявщиков. Теперь грин-карту будет непросто получить тем, кто рассчитывает на государственное пособие.

Верховный суд снял все запреты на норму, которая определяет, кто нуждается в государственной помощи.

«Это последнее правило защитит трудолюбивых американских налогоплательщиков, защитит программы социального обеспечения для действительно нуждающихся американцев, сократит дефицит федерального бюджета», — говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома.

Новые правила выдачи вида на жительство, согласно сообщению, восстановит «основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены американского общества должны быть финансово самостоятельны и не зависеть от щедрости налогоплательщиков».

Эту идею выдвинул помощник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер в прошлом году. Нововведение заключается в том, что иммигрантам могут отказать в выдаче грин-карты из-за низкого дохода или частой помощи от американского государства. Речь идет о государственном жилье, бесплатной медицинской страховке, талонах на питание и так далее.