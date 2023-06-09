Мир 09 июня 2023, 20:51 Американские власти обвинили двух россиян во взломе криптобиржи Минюст США предъявил двум россиянам обвинения в махинациях с криптобиржами Freepik

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Двум гражданам России предъявили обвинения в махинациях с криптобиржами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Соединенных Штатов

По данным ведомства, Алексея Билюченко и Александра Вернера обвинили в отмывании 647 тысяч биткойнов, которые они получили в результате взлома криптобиржи Mt. Gox.

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Помимо этого, Билюченко вменили сговор с другим россиянином — Александром Винником, которого подозревают в отмывании средств через интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Последняя уже не существует.

Американская прокуратура подозревает 29-летнего Вернера и 43-летнего Билюченко в выводе криптовалюты со счетов пользователей биржи Mt. Gox в период с сентября 2011 по май 2014 года. За этот период они смогли отмыть свыше 300 тысяч биткойнов.

Ранее в США предъявили обвинения другому россиянину, которого подозревают в нелегальных переводах на сумму более 150 миллионов долларов. По данным Минюста, Феликс Медведев осуществил через восемь компаний 1,3 тысячи переводов за рубеж, писал RT.