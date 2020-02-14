Американские ветераны приедут на парад Победы в Россию

Ветераны Второй мировой войны из США приедут в мае в Россию. Они примут участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине Победы. Самому старшему из ветеранов 103 года, самому младшему — 96.

«Я подумал, что в ознаменование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе необходимо привлечь внимание к Восточному фронту и проспонсировать поездку в Россию нескольких оставшихся в живых ветеранов Второй мировой из США, чтобы отметить эту важную дату в нашей истории вместе с российскими ветеранами 9 мая в Москве», — объяснил президент американской неправительственной организации Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис. Его слова привело РИА «Новости».

Организация, которую возглавляет Дэвис, организовывает такие поездки ветеранов. Благодаря Greatest Generations Foundation они могут побывать на местах их бывших сражений и посетить мемориальные комплексы по всему миру.

Ветеранам в России подготовили насыщенную программу. Четыре дня они проведут в Санкт-Петербурге, три дня — в Волгограде, пять — в Москве. В каждом городе гости из США встретятся с российскими ветеранами. В их планах также побывать в школах, чтобы рассказать детям о личном военном опыте, «о понесенных потерях и важности сохранения памяти», добавил Дэвис.

Если бы не советский солдат, союзники на Западном фронте «не нанесли бы поражение немцам». Как подчеркнул глава НКО, историю нельзя переписывать. Наоборот, нужно рассказывать правду и передавать ее будущим поколениям.