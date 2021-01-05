Американские ударные беспилотники перебросили в Румынию

Американские военные перебросили в Румынию ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper. Теперь беспилотники находятся на авиабазе в городе Кымпия-Турзий, сообщило командование ВВС США в Европе и Африке.

«ВВС США разместили воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 летчиков на 71-й авиабазе Кымпия-Турзий в Румынии для проведения разведывательных и наблюдательных миссий в поддержку операций НАТО», — сказано в сообщении на сайте командования.

Генерал Джеффри Харригиан отметил, что размещение беспилотников на румынской территории обнадеживает союзников США. Кроме того, такое решение дает понять противникам, что военные могут быстро среагировать на любую возникающую угрозу.

«Это развертывание полностью согласовано с правительством Румынии. Соединенные Штаты и Румыния поддерживают тесные отношения между военными как союзники по НАТО, а также сотрудничают по многочисленным вопросам региональной безопасности», — подчеркнуло командование.

Беспилотники MQ-9 Reaper выпускает американская компания General Atomics. Скорость летательных аппаратов может достигать 400 километров в час. Всего беспилотник может провести в воздухе сутки.