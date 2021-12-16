Американские учителя на коленях собрали доллары на покупку школьных принадлежностей. Видео

В американском штате Южная Дакота для учителей устроили своеобразное соревнование. Педагоги должны были собрать со льда пять тысяч долларов в мелких купюрах. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что конкурс проходил в перерыве хоккейного матча на скорость купюры собирали 10 педагогов. В дальнейшем на эти деньги они могли приобрести необходимые школьные принадлежности.

На кадрах видно, как на льду расстелили ковер, который усыпали долларами. Несколько человек в шлемах и одинаковых футболках быстро собирали деньги, запихивая их за пазуху. Один из участников такде снял шляпу, которая была надета на шлем, и начал собирать деньги в нее.

Пользователи интернета назвали конкурс «унизительным» и сравнили с сериалом «Игра в кальмара». Там участники игры так же борются за деньги.

Опубликованное в сети видео стало вирусным, его посмотрели более 20 миллионов раз.

Ранее американский блогер MrBeast воссоздал «Игру в кальмара» и разыграл 456 тысяч долларов