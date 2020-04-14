Американские ученые описали «реальные масштабы пандемии» коронавируса

Ученые из Университета Огасты в США провели исследование, в котором описали число инфицированных по всему миру с помощью математической модели. Они учли все официальные данные по плотности населения в разных регионах, доле пожилых, выживаемости вируса и скорости распространения.

Оказалось, что по состоянию на 9 марта в Италии уже должны были заразиться на 30 233 человек больше, а в Испании врачи не установили вирус у 87 тысяч. В США, когда было зафиксировано только пять сотен случаев, ученые предсказали 90 тысяч больных. В Китае специалисты недосчитались от 12 до 89 миллионов зараженных.

При этом после 9 марта официальные данные стали ближе к тем, которые предсказали ученые. Это говорит о совершенствовании выявления 2019-nCoV.

По словам ученых, более правдивая информация поможет точнее спрогнозировать возможные угрозы и эффективнее бороться с COVID-19. Они пришли к выводу, что если бы информация о числе пациентов с коронавирусом была бы ближе к реальности, то математическое прогнозирование не понадобилось бы. При этом случаи занижения цифр относятся и к другим заболеваниям.

В России за последние сутки инфицированных прибавилось на 2,5 тысячи человек. Общее число зараженных 18 328, 148 человек погибли.