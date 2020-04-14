    14 апреля 2020, 00:45

    Американские ученые описали «реальные масштабы пандемии» коронавируса

    Александра Каширина

    Американские ученые заявили, что реальное число зараженных 2019-nCoV больше официальных данных. Они построили математическую модель, которая показала «реальное» число больных, пишет журнал Infection Control and Hospital Epidemiology.
    Американские ученые описали «реальные масштабы пандемии» коронавируса

    Ученые из Университета Огасты в США провели исследование, в котором описали число инфицированных по всему миру с помощью математической модели. Они учли все официальные данные по плотности населения в разных регионах, доле пожилых, выживаемости вируса и скорости распространения.

    Оказалось, что по состоянию на 9 марта в Италии уже должны были заразиться на 30 233 человек больше, а в Испании врачи не установили вирус у 87 тысяч. В США, когда было зафиксировано только пять сотен случаев, ученые предсказали 90 тысяч больных. В Китае специалисты недосчитались от 12 до 89 миллионов зараженных.

    При этом после 9 марта официальные данные стали ближе к тем, которые предсказали ученые. Это говорит о совершенствовании выявления 2019-nCoV.

    По словам ученых, более правдивая информация поможет точнее спрогнозировать возможные угрозы и эффективнее бороться с COVID-19. Они пришли к выводу, что если бы информация о числе пациентов с коронавирусом была бы ближе к реальности, то математическое прогнозирование не понадобилось бы. При этом случаи занижения цифр относятся и к другим заболеваниям.

    В России за последние сутки инфицированных прибавилось на 2,5 тысячи человек. Общее число зараженных 18 328, 148 человек погибли.