Американские ученые заявили о доказательствах искусственной природы коронавируса

Американские ученые заявили, что нашли доказательство искусственного происхождения коронавируса. По данным специалистов, все дело в генетическом следе возбудителя COVID-19. Ранее он никогда не выявлялся у естественного коронавируса.

Исследование провели доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер. Статью опубликовал The Wall Street Journal.

Ученые из США заявляют, что самый веский аргумент в пользу гипотезы лабораторной утечки твердо обоснован наукой. В частности, они предложили рассмотреть генетический след SARS-CoV-2, который не наблюдается у естественного коронавируса.

По словам специалистов, летальность коронавируса можно увеличить искусственно. Для этого нужно встроить особую последовательность в его геном в наиболее подходящем месте. Манипуляции невозможно обнаружить, подчеркивают авторы материала.

По их данным, у SARS-CoV-2 есть последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которая используется для усиления заразности и летальности вирусов. Этот маячок позволяет отслеживать вставку в лаборатории. Ученые подчеркнули, что у естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет.

Еще одним доказательством, по их словам, является резкое различие в генетическом разнообразии SARS-CoV-2.

«СОVID-19 появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной форме. Никаких серьезных мутаций он не претерпевал в течение нескольких месяцев», — отметили эксперты.

Куэй и Мюллер убеждены, что такая оптимизация беспрецедентна. По их мнению, такой результат может быть достигнут только при моделировании естественной эволюции и выращивании вируса на человеческих клетках.