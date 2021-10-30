Американские ученые выявили причину облысения

Люди теряют волосы из-за старения стволовых клеток. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета Чикаго. Результаты их исследования опубликовал журнал Nature Aging.

Во время опытов с мышами ученые выяснили, что стареющие стволовые клетки волос становятся менее липкими и выходят в дерму. Они не могут выжить вне привычной для них среды в фолликуле.

«В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос. Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению», — говорится в исследовании. Ученые надеются, что их работа позволит найти способ борьбы с облысением, так как фолликулы мышей очень похожи на человеческие.

Ранее специалисты сообщили, что ковид может спровоцировать выпадение волос. Врач-нутрициолог Ирина Царькова рассказала, что их восстановление может занять около года. По ее словам ситуация ухудшается, если у заболевшего ковидом есть генетическая предрасположенность к облысению. Царькова рекомендовала не заниматься самолечением и обратиться к специалисту с этой проблемой.