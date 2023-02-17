Мир 17 февраля 2023, 15:52 Американские ученые развеяли миф о пользе растительной пищи для окружающей среды Unsplash

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Многие вегетарианцы считают свой подход к еде самым гуманным и щадящим для окружающей среды. Однако американские ученые опровергли это суждение, сообщил сайт Planet Today.

Специалисты Университета Джорджии провели исследования и выяснили, что большинство продуктов из сои импортируются из Индии. Для выращивания сои в стране используются огромные плантации, это приводит к обезлесению и потере среды обитания для животных.

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Также негативно влияет на экологию и загрязняет воздух транспортировка соевых бобов. Кроме того, к разрушению экосистемы приводит пальмовое масло, которое заменяет вегетарианцам сливочное масло и сало. По данным «Политэксперт», в основном оно поставляется из Индонезии, Нигерии и Таиланда.

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