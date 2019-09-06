Американские ученые нашли двуглавую гремучую змею

Две головы, два языка, четыре глаза на одном теле — есть чему удивляться. По данным издания, у необычной 20-сантиметровой рептилии возникнут сложности с выживанием. Змея отличается медленными передвижениями, поэтому для хищников она становится легкой добычей.

Исследователям пришлось забрать змею к себе на работу, чтобы обеспечить ее домом и едой.