Американские ученые нашли двуглавую гремучую змею
В штате Нью-Джерси местные специалисты, занимающиеся изучением пресмыкающихся, нашли древесную гремучую змею, у которой оказалось две головы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Две головы, два языка, четыре глаза на одном теле — есть чему удивляться. По данным издания, у необычной 20-сантиметровой рептилии возникнут сложности с выживанием. Змея отличается медленными передвижениями, поэтому для хищников она становится легкой добычей.
Исследователям пришлось забрать змею к себе на работу, чтобы обеспечить ее домом и едой.