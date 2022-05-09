Американские туристы скончались в отеле на Багамах при загадочных обстоятельствах

Сразу три американских туриста погибли в отеле на курорте Sandals Emerald Bay на багамском острове Эксума. В причинах смерти сейчас разбираются местные полицейские, но уже появилась версия, что к летальным исходам привела утечка токсичной жидкости из кондиционера. Об этом сообщило издание The New York Post.

Сын одного из погибших рассказал, что труп отца нашли на полу в номере. Находившаяся с ним мать не могла встать с кровати из-за сильно опухших ног и рук. Женщина подняла крик, и ей на помощь прибежали сотрудники гостиницы.

Госдепартамент США выпустил официальное заявление, что будет следить за ходом расследования гибели трех американцев.

«Мы готовы оказать всю необходимую консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семей погибших нам больше нечего добавить на данный момент», — заявили в ведомстве.

Полиция Багамских островов заявила, что ни у одного из погибших не было никаких травм. Но при этом у двух тел нашли следы странного сокращения мышц. Версию об утечке токсичной жидкости из кондиционера высказал один из постояльцев отеля. По его словам, когда аппарат включался ночью, он просыпался из-за резкого запаха.

Багамские следователи призвали воздержаться от высказывания теорий о причинах смерти туристов и дождаться вскрытия тел, чтобы установить истинные причины гибели.