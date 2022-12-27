Мир 27 декабря 2022, 21:56 Американские танки Abrams заметили в Польше НАТО перебрасывает американские танки Abrams в Польшу YouTube

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Блок НАТО продолжает переброску военной техники в Европу. Альянс наращивает группировку в Польше, за последнее время сюда доставили порядка 700 единиц военной техники, включая танки Abrams, сообщило «Военное обозрение».

Танки прибыли по морю в порт Гдыня, а затем по железной дороге отправились в Краков. СМИ утверждают, что вооружение предназначено для американских военных, которые находятся в Польше. Контингент США находится в стране с 2017 года. С 2018 года в Польшу прибыло свыше 20 морских конвоев с оружием.

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Кроме Abrams в Польшу поставляют бронетранспортеры М113, БМП М2 Bradley. Американские военные проводят с Вооруженными силами Польши совместные маневры. Учения проходят по стандартам альянса.

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Россия неоднократно предупреждала руководство НАТО о недопустимости дальнейшего расширения блока. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина хочет лобового столкновения России и сил альянса.