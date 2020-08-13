Американские спецслужбы обвинили Россию в создании программы-шпиона

Россию обвинили в создании вредоносной программы для шпионажа «Дроворуб». Агентство нацбезопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США обвинили ГРУ, но доказательств привести не смогли.

«Главное управление Генштаба России внедряет вредоносную программу под названием «Дроворуб», сделанную для систем Linux в рамках операций по кибершпионажу», — сказано в отчете АНБ.

Спецслужбы составили для частных корпораций США специальные инструкции, как находить подобные программы и нейтрализовать их.

АНБ объяснила принцип действия этой программы. По данным ведомства, когда «Дроворуб» оказывается на компьютере жертвы, «он дает возможность прямой коммуникации с инфраструктурой контролирующего сервера, который, в свою очередь, находится под контролем сторонних деятелей».

Таким образом, программа якобы скачивает и загружает файлы, выполняет заданные команды, перенаправляет трафик на другие хосты сети. Также «Дроворуб» умеет обходить защиту от вредоносных программ.

Отмечается, что системой Linux пользуется Пентагон, поэтому программа является «угрозой национальной безопасности «США.