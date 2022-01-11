Американские спецслужбы выпустили рекомендации по противодействию хакерам из России

Американские спецслужбы выпустили ряд новых рекомендаций о том, как правильно противостоять подозреваемым российским хакерам. Они обратились к структурам кибербезопасности США с призывом быть бдительными и в активном режиме отслеживать все возможные угрозы.

Такая информация содержится в техническом докладе ФБР, сообщило «РИА Новости». В нем перечисляются основные приемы, которые могут использовать хакеры, якобы спонсируемые Россией. Также в документе указаны самые масштабные атаки и предложены новые способы того, как снизить уязвимость американских систем.

«CISA, ФБР и АНБ призывают сообщество кибербезопасности, особенно тех, кто отвечает за защиту сетей критических инфраструктур, поддерживать состояние повышенной готовности и вести проактивную охоту за угрозами», — сказано в публикации.

Власти России уже не раз открыто отрицали причастность к хакерским атакам, которые проводились на госструктуры США и на некоторые компании частных американских лиц. В прошлом году Моска и Вашингтоном начали консультации, которые касаются темы кибербезопасности между двумя странами и во всем мире.